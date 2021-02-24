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Espreso.tvЭкономикаВАКС арестовал часть подсанкционного трубопровода Медведчука: его передают "Укртранснафте"

ВАКС арестовал часть подсанкционного трубопровода Медведчука: его передают "Укртранснафте"


фото: nv.ua
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на часть нефтетрубопровода "Самара-Западное направление"

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд Украины 23 февраля 2021 года на основании доказательств, собранных СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под арестом сейчас находится все имущество стратегического объекта инфраструктура, а также здания и сооружения, расположенные в Украине. Отмечается, что оно будет передано от коммерческой структуры в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Сейчас СБУ и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводят мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.

В пресс-службе напомнили, что ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие компании "Прикарпаттязахидтранс" на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн грн.

  • Напомним, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о возвращении в государственную собственность 1433 км нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

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