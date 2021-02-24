ВАКС арестовал часть подсанкционного трубопровода Медведчука: его передают "Укртранснафте"

24 февраля, 2021, 15:35

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на часть нефтетрубопровода "Самара-Западное направление"

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд Украины 23 февраля 2021 года на основании доказательств, собранных СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под арестом сейчас находится все имущество стратегического объекта инфраструктура, а также здания и сооружения, расположенные в Украине. Отмечается, что оно будет передано от коммерческой структуры в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Сейчас СБУ и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводят мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.

В пресс-службе напомнили, что ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие компании "Прикарпаттязахидтранс" на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн грн.

Напомним, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о возвращении в государственную собственность 1433 км нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

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