Трубопровод Медведчука национализирован

21 февраля, 2021, 10:00

Об этом говорится в президентском указе №66 / 2021 , передает Еспресо.TV .

"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, положить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе за подписью Зеленского.

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В свою очередь, соответствующее решение СНБО обязывало Кабмин и СБУ проследить чтобы всю инфраструктуру трубопровода было возвращено государству.

При этом обеспечить защиту интересов государства имеет Офис генпрокурора совместно с НАБУ.

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Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак связал обострение в Донбассе с санкциями против Виктора Медведчука .

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