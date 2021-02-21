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Espreso.tvОбществоТрубопровод Медведчука национализирован

Трубопровод Медведчука национализирован


фото: Українська правда (YouTube)
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о возвращении в государственную собственность 1433 км нефтопродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН)

Об этом говорится в президентском указе №66 / 2021 , передает Еспресо.TV .

"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, положить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе за подписью Зеленского.

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В свою очередь, соответствующее решение СНБО обязывало Кабмин и СБУ проследить чтобы всю инфраструктуру трубопровода было возвращено государству.

При этом обеспечить защиту интересов государства имеет Офис генпрокурора совместно с НАБУ.

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