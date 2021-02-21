Трубопровод Медведчука национализирован
Об этом говорится в президентском указе №66 / 2021 , передает Еспресо.TV .
"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, положить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе за подписью Зеленского.
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В свою очередь, соответствующее решение СНБО обязывало Кабмин и СБУ проследить чтобы всю инфраструктуру трубопровода было возвращено государству.
При этом обеспечить защиту интересов государства имеет Офис генпрокурора совместно с НАБУ.
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- Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак связал обострение в Донбассе с санкциями против Виктора Медведчука .
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