"Барселона" разгромила "Эльче" в чемпионате Испании

24 февраля, 2021, 21:50

В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Эльче" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый тайм завершился без забитых мячей, но уже в начале второй половины встречи Лионель Месси открыл счет в матче. На 69-й минуте аргентинец оформил дубль, а еще через несколько минут Хорди Альба поставил точку в голах на "Камп Ноу".

"Барселона" набрала 50 очков и занимает третье место. От лидера - "Атлетико" - команда Рональда Кумана отстает на 5 пунктов, но в мадридцев 1 матч в запасе.

"Эльче" с 21 баллом - 19-й и борется за выживание.

Чемпионат Испании

1-й тур (перенесенный матч)

24 февраля

"Барселона" - "Эльче" 3: 0

Голы: Месси, 48, 69, Альба, 73

Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1: 4.

21 февраля в 24-м туре чемпионата Испании "Барселона" не смогла переиграть на своем поле "Кадис" .

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