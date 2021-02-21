"Барселона" снова опозорилась в чемпионате Испании

21 февраля, 2021, 19:43

В 24-м туре чемпионата Испании "Барселона" не смогла переиграть на своем поле "Кадис"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На "Камп Ноу" каталонцы забили первыми - на 32-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти. Однако, гола аргентинского форварда для победы оказалось мало.

На 89-й минуте Алейкс Фернандес также забил с одиннадцатиметрового и спас "Кадис" от поражения.

"Барселона" сыграла с "Кадисом" вничью 1:1, набрала 47 очков и занимает третье место. От лидера - "Атлетико" - команда Рональда Кумана отстает на 8 пунктов.

"Кадис" с 25 баллами - 14-й.

Чемпионат Испании

24-й тур

21 февраля

"Барселона" - "Кадис" 1:1

Голы: Месси, 32 (пен.) - Фернандес, 89 (пен.)

Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1:4.

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