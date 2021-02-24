Прививки от коронавируса: Меркель назвала условия, при которых вакцинированным могут предоставить привилегии

24 февраля, 2021, 18:57

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока не поддерживает инициативу предоставления привитым от коронавируса привилегий, однако не исключает, что это может быть в будущем

Об этом она заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Меркель отметила, что вводить определенные послабления для вакцинированных можно только тогда, когда прежде всего большое количество сделает прививки, а другие будут противиться этому. Она также сообщила, что сейчас это неактуально, поскольку большинство людей еще не вакцинированы.

"Но мы еще не достигли этой стадии. Пока количество вакцинированных значительно меньше, чем тех, кто ждет вакцину, государство должно одинаково относиться к обеим группам", - заявила канцлер.

Она отметила, что должно быть научное доказательство того, что привитые не передают коронавирус другим гражданам.

По ее слова, она намерена вакцинироваться, когда наступит ее очередь.

"Сначала следует вакцинировать людей пожилого возраста и людей с особыми заболеваниями, а также людей, имеющих тесный контакт с инфицированными людьми. Я думаю, что правильно, кроме особо впечатлительных и пожилых людей, сначала пригласить на вакцинацию группы населения, которые не могут сохранять дистанцию в своей работе. Воспитатель в детском саду, учитель начальных классов не может этого сделать. Это те люди, которые должны быть в очереди перед кем-то вроде меня ", - добавила Меркель.

Напомним, ранее Меркель заявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Германии.

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