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Espreso.tvМирМы имеем дело с третьей волной пандемии в Германии - Меркель

Мы имеем дело с третьей волной пандемии в Германии - Меркель


фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Германии

Об этом она сказала во время заседания, передает DW .

"Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что имеем дело с третьей волной", - сказала Меркель.

При этом она указала, что в случае, если в Германии начала распространяться "южноафриканская" мутация коронавируса, есть опасность того, что имеющиеся в распоряжении вакцины окажутся недостаточно эффективными. В связи с этим она призвала воздержаться от значительных послаблений локдауна на фоне возникновения новых мутаций коронавируса.

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