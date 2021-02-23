Мы имеем дело с третьей волной пандемии в Германии - Меркель
23 февраля, 2021, 20:32
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Германии
Об этом она сказала во время заседания, передает DW .
"Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что имеем дело с третьей волной", - сказала Меркель.
При этом она указала, что в случае, если в Германии начала распространяться "южноафриканская" мутация коронавируса, есть опасность того, что имеющиеся в распоряжении вакцины окажутся недостаточно эффективными. В связи с этим она призвала воздержаться от значительных послаблений локдауна на фоне возникновения новых мутаций коронавируса.
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