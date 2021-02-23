Мы имеем дело с третьей волной пандемии в Германии - Меркель

Об этом она сказала во время заседания, передает DW .

"Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что имеем дело с третьей волной", - сказала Меркель.

При этом она указала, что в случае, если в Германии начала распространяться "южноафриканская" мутация коронавируса, есть опасность того, что имеющиеся в распоряжении вакцины окажутся недостаточно эффективными. В связи с этим она призвала воздержаться от значительных послаблений локдауна на фоне возникновения новых мутаций коронавируса.