24 февраля, 2021, 15:26

Литва готова предоставить Украине часть вакцины против коронавируса, как только у нее будет достаточное количество препарата

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на пресс-конференции в Киеве после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает ZN.ua .

"Я предложил возможность, когда Литва будет готова поделиться, мы постараемся помочь Украине", - сказал Ландсбергис.

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По словам Ландсбергиса, помощь Литвы удовлетворит лишь небольшую долю необходимых вакцин для Украины.

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"Но мы можем попросить наших друзей в Европе присоединиться к нам, когда они смогут сделать это, чтобы помочь нашим соседям", - сказал он.