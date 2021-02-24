Литва предоставит часть вакцин от COVID-19 Украине - МИД
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на пресс-конференции в Киеве после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает ZN.ua .
"Я предложил возможность, когда Литва будет готова поделиться, мы постараемся помочь Украине", - сказал Ландсбергис.
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По словам Ландсбергиса, помощь Литвы удовлетворит лишь небольшую долю необходимых вакцин для Украины.
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"Но мы можем попросить наших друзей в Европе присоединиться к нам, когда они смогут сделать это, чтобы помочь нашим соседям", - сказал он.
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