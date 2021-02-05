Украина закупит вакцину от коронавируса по квоте Польши, - Резников

5 февраля, 2021, 22:54

Польша дала возможность Украине приобрести вакцину от COVID-19 по ее квоте в ЕС

Об этом рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Укринформу.

"Каждая страна ЕС имела возможность по соответствующим квотам закупить вакцину по неплохой цене. Польша дала возможность Украине купить определенное количество доз в рамках своей квоты. Мы благодарны польской стороне за поддержку", - сказал министр.

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