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Espreso.tvОбществоУкраина закупит вакцину от коронавируса по квоте Польши, - Резников

Украина закупит вакцину от коронавируса по квоте Польши, - Резников


фото: Вікіпедія
Польша дала возможность Украине приобрести вакцину от COVID-19 по ее квоте в ЕС

Об этом рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Укринформу.

"Каждая страна ЕС имела возможность по соответствующим квотам закупить вакцину по неплохой цене. Польша дала возможность Украине купить определенное количество доз в рамках своей квоты. Мы благодарны польской стороне за поддержку", - сказал министр.

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