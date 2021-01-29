Украина планирует покупать излишки вакцин против коронавируса в странах ЕС, - Степанов
29 января, 2021, 15:20
Украина готова выкупать неиспользованные объемы вакцины от COVID-19 у государств ЕС
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.
"Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств - членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан. Механизм уже практически создан и нам нужны только политические решения стран", - сказал Степанов.
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Он напомнил, что Украина уже согласовывает контракты с несколькими производителями вакцин.
- Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что Европейський Союз разрабатывает механизм предоставления третьим странам, включая Украину, вакцины от коронавируса.
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