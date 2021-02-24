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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника


фото: Getty Images
Во вторник, 23 февраля, были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матчи состоятся 17 марта. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

23 февраля

"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия) 1:4

Голы: Корреа, 49 - Левандовски, 9, Мусиала, 24 Сане, 42, Ачерби, 47 (авт.)

"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия) 0:1

Гол: Жиру, 71

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