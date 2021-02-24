Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
24 февраля, 2021, 07:01
Во вторник, 23 февраля, были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матчи состоятся 17 марта. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
23 февраля
"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия) 1:4
Голы: Корреа, 49 - Левандовски, 9, Мусиала, 24 Сане, 42, Ачерби, 47 (авт.)
"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия) 0:1
Гол: Жиру, 71
- 23 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил "Атлетико" на выезде.
- В параллельной встрече римский "Лацио" проиграл мюнхенской "Баварии"
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