Харьковский горсовет прекратил полномочия умершего Кернеса
24 февраля, 2021, 11:33
Харьковский городской совет принял решение о прекращении полномочий мэра Геннадия Кернеса, который умер в декабре от осложнений коронавируса
Об этом сообщает Depo.Харкив.
За решение о прекращении полномочий проголосовали 83 депутата.
В связи со смертью Кернеса в Харькове должны быть назначены перевыборы городского головы.
Также горсовет утвердил обновленное положение о звании "Почетный гражданин города Харькова", чтобы предоставить его Кернесу.
- Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.
- В честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе планируют назвать проспект и станцию метро, а также установить ему памятник.
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