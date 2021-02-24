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Харьковский горсовет прекратил полномочия умершего Кернеса


фото: suspilne
Харьковский городской совет принял решение о прекращении полномочий мэра Геннадия Кернеса, который умер в декабре от осложнений коронавируса

Об этом сообщает Depo.Харкив.

За решение о прекращении полномочий проголосовали 83 депутата.

В связи со смертью Кернеса в Харькове должны быть назначены перевыборы городского головы.

Также горсовет утвердил обновленное положение о звании "Почетный гражданин города Харькова", чтобы предоставить его Кернесу.

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