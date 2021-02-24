Харьковский горсовет прекратил полномочия умершего Кернеса

24 февраля, 2021, 11:33

Харьковский городской совет принял решение о прекращении полномочий мэра Геннадия Кернеса, который умер в декабре от осложнений коронавируса

Об этом сообщает Depo.Харкив.

За решение о прекращении полномочий проголосовали 83 депутата.

В связи со смертью Кернеса в Харькове должны быть назначены перевыборы городского головы.

Также горсовет утвердил обновленное положение о звании "Почетный гражданин города Харькова", чтобы предоставить его Кернесу.

Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.

В честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе планируют назвать проспект и станцию метро, а также установить ему памятник.