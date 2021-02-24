Кабмин увеличил максимальную сумму госпомощи бизнесу по полученному в прошлом году кредиту до 400 тыс. евро

24 февраля, 2021, 13:57

Кабинет министров принял постановление об увеличении максимальной суммы государственной помощи-компенсации по полученному в прошлом году кредиту по программе "5-7-9%" до 400 тыс. грн

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уведомить в Telegram.

По словам Шмыгаля, отныне максимальная помощь-компенсация от государства для тех, кто получил кредит в прошлом году, будет составлять не 200 тыс. евро, а 400 тыс. евро.

Премьер отметил, что постановление направлено на поддержку среднего бизнеса, а также на дальнейшее развитие программы льготных кредитов "5-7-9%".

Напомним, ранее правительство упростило доступ к льготным кредитам "5-7-9%" в связи с усилением карантина.

Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" введена с целью упрощения доступа малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию. В рамках программы действуют три процентные ставки - пять, семь и девять процентов годовых в зависимости от даты основания бизнеса и его размера.

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