Правительство упростило доступ к льготным кредитам "5-7-9%" в связи с усилением карантина

29 декабря, 2020, 12:00

Кабинет министров принял постановление об упрощении доступа к программе льготных кредитов "5-7-9%" и расширении доступа к ней в условиях карантина

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Дополненная программа предусматривает меры, которые являются универсальным и действенным механизмом кредитования малого и среднего бизнеса с финансовой государственной поддержкой субъектам предпринимательства независимо от сферы их деятельности", - говорится в сообщении.

Следовательно, программа будет распространяться на субъектов среднего предпринимательства с годовым доходом до 20 млн евро.

Кроме того, либерализованы условия кредитов: срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до трех лет; отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев; уменьшено первый взнос в реализации инвестиционного проекту (10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов).

Также смягчаются условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранности фонда оплаты труда - уменьшение до 50%, численности персонала - до 50% (по состоянию на 1 марта 2010 года).

Для кредитов на финансирование оборотного капитала устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых, и для кредитов рефинансирования устанавливается компенсация процентов до 3% годовых после 31 марта 2021 года.

Постановление также регулирует вопрос о возможности сочетания государственной поддержки с программой "Доступные кредиты 5-7-9%" с государственной поддержкой, которая может предоставляться местными государственными администрациями и органами местного самоуправления на основании региональных местных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет местных ресурсов.

В пресс-службе добавили, что по состоянию на 28 декабря количество заявок на участие в государственной программе составило более 58 тыс. на общую сумму 69 млрд грн. Всего за весь период действия программы подписано 7158 кредитных договоров на общую сумму 16,5 млрд грн.

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