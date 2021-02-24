Это будет бой всей моей жизни, - чилиец поделился ожиданиями от боя с украинцем Беринчиком
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на LuckyPunch .
По словам Санчеса, бой против Беринчика - важнейший в его жизни.
"Беринчик не любит, когда на него давят, его сила в разнообразии ударов, он умеет атаковать по-разному, чем часто застает врасплох своих соперников. Он самый сложный соперник в моей карьере, это будет бой всей моей жизни. Я провожу подготовку на юге Чили, готовлюсь дать украинцу бой. Знаю, что это будет очень сложно, но не невозможно. Я люблю тяжелые испытания и поединок с Беринчиком именно такой ", - заявил Санчес.
Денис Беринчик и Хосе Санчес сразятся за пояс интернационального чемпиона по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг), которым и владеет украинец.
Поединок пройдет 21 марта в Броварах в рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine.
36-летнему чилийцу принадлежит пояс чемпиона WBO Latino в легком весе (до 61,2 кг).
- 22 февраля стало известно, что Денис Беринчик проведет бой против чилийца Хосе Санчеса .
- Напомним, 24 февраля Денис Беринчик заявил, что собирается в 2022 году встретиться с Теофимо Лопесом , который победил Василия Ломаченко.
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