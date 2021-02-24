Это будет бой всей моей жизни, - чилиец поделился ожиданиями от боя с украинцем Беринчиком

24 февраля, 2021, 18:19

Чилийский боксер Хосе Санчес рассказал, как проходит подготовка к бою против украинца Дениса Беринчика

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на LuckyPunch .

По словам Санчеса, бой против Беринчика - важнейший в его жизни.

"Беринчик не любит, когда на него давят, его сила в разнообразии ударов, он умеет атаковать по-разному, чем часто застает врасплох своих соперников. Он самый сложный соперник в моей карьере, это будет бой всей моей жизни. Я провожу подготовку на юге Чили, готовлюсь дать украинцу бой. Знаю, что это будет очень сложно, но не невозможно. Я люблю тяжелые испытания и поединок с Беринчиком именно такой ", - заявил Санчес.

Денис Беринчик и Хосе Санчес сразятся за пояс интернационального чемпиона по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг), которым и владеет украинец.

Поединок пройдет 21 марта в Броварах в рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine.

36-летнему чилийцу принадлежит пояс чемпиона WBO Latino в легком весе (до 61,2 кг).