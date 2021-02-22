Боксер Беринчик узнал имя соперника и дату своего следующего боя
22 февраля, 2021, 14:09
Украинский боксер Денис Беринчик проведет бой против чилийца Хосе Санчеса
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram K2 Promotions.
Денис Беринчик и Хосе Санчес сразятся за пояс интернационального чемпиона по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг), которым и владеет украинец.
Поединок пройдет 21 марта в Броварах в рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine.
36-летнему чилийцу принадлежит пояс чемпиона WBO Latino в легком весе (до 61,2 кг).
- В октябре сообщалось, что Денис Беринчик может встретиться с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.
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