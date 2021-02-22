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Espreso.tvСпортБоксер Беринчик узнал имя соперника и дату своего следующего боя

Боксер Беринчик узнал имя соперника и дату своего следующего боя


фото: Getty Images
Украинский боксер Денис Беринчик проведет бой против чилийца Хосе Санчеса

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram K2 Promotions.

Денис Беринчик и Хосе Санчес сразятся за пояс интернационального чемпиона по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг), которым и владеет украинец.

Поединок пройдет 21 марта в Броварах в рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine.

36-летнему чилийцу принадлежит пояс чемпиона WBO Latino в легком весе (до 61,2 кг).

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