Боксер Беринчик узнал имя соперника и дату своего следующего боя

22 февраля, 2021, 14:09

Украинский боксер Денис Беринчик проведет бой против чилийца Хосе Санчеса

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram K2 Promotions.

Денис Беринчик и Хосе Санчес сразятся за пояс интернационального чемпиона по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг), которым и владеет украинец.

Поединок пройдет 21 марта в Броварах в рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine.

36-летнему чилийцу принадлежит пояс чемпиона WBO Latino в легком весе (до 61,2 кг).

В октябре сообщалось, что Денис Беринчик может встретиться с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.