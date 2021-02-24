Украинский боксер Беринчик решил сорвать реванш Лопеса с Ломаченко
Об этом сообщает Общественное Спорт.
По словам Беринчика, он надеется встретиться с Лопесом в 2022 году, когда станет официальным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).
"Я думаю, что бой с Теофимо Лопесом состоится в 2022 году. Поскольку он является абсолютным чемпионом мира, у него есть время отстаивать пояса с кем он хочет. А я пока неофициальный претендент. Пока не назначен бой, чтобы я стал официальным претендентом . Я пока 3-й номер в рейтинге WBO и думаю, что это произойдет в 2022 году ", - сказал Беринчик.
На бой с Теофимо Лопесом также претендует другой украинец - Василий Ломаченко, который в октябре прошлого года проиграл американцу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и требует у него реванша.
Весной боксер из США проведет поединок против официального претендента на титул IBF (Международной боксерской федерации) Джорджа Камбососа из Австралии.
- 17 февраля стало известно, что реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом может никогда несостоится, поскольку американец планирует сменить весовую категорию.
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