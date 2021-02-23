В центре Одессы более двухсот человек митинговали в поддержку Стерненко

23 февраля, 2021, 22:22

В центре Одессы более двухсот человек вышли на митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам тюрьмы по обвинению в похищении человека

Об этом передает УНИАН.

23 февраля на Приморском бульваре, у памятника Дюку, собрались сторонники Стерненко.

Люди пришли с плакатами "Ні політичним репресіям", "Борітесь і поборете" и др., а также с портретами активиста. Выступавшие заявили, что считают приговор Стерненко политическим и сфабрикованным.

Как отметил один из организаторов акции протеста, Кирилл Дымов, активисты требуют справедливого расследования, настаивают на том, чтобы Стерненко отпустили из СИЗО и оправдали.

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