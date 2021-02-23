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В центре Одессы более двухсот человек митинговали в поддержку Стерненко


фото: Думська
В центре Одессы более двухсот человек вышли на митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам тюрьмы по обвинению в похищении человека

Об этом передает УНИАН.

23 февраля на Приморском бульваре, у памятника Дюку, собрались сторонники Стерненко.

Люди пришли с плакатами "Ні політичним репресіям", "Борітесь і поборете" и др., а также с портретами активиста. Выступавшие заявили, что считают приговор Стерненко политическим и сфабрикованным.

Как отметил один из организаторов акции протеста, Кирилл Дымов, активисты требуют справедливого расследования, настаивают на том, чтобы Стерненко отпустили из СИЗО и оправдали.

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  • Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. активиста арестовали в зале суда.
  • Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
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