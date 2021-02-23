Стало известно имя украинского военного, которого 23 февраля застрелили вблизи Зайцева

23 февраля, 2021, 17:50

23 февраля в районе Зайцева в результате смертельного ранения, нанесенного российскими оккупантами погиб украинский военный Дмитрий Сардак

Об этом говорится в сообщении командования Юг в Facebook .

"Со скорбью сообщаем, что сегодня, 23 февраля, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов погиб военнослужащий военной службы по контракту отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержант Сардак Дмитрий Романович и был легко ранен военнослужащий военной службы по контракту этой же бригады", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обстрела Сардак получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Медицинским автомобилем воинской части он был срочно доставлен в больничное учреждение города Светлодарск, а затем в военно-медицинский госпиталь города Часов Яр.

В последний путь сержанта Сардака проведут в Одессе. У погибшего осталась жена.

Как известно, 23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Зайцево. Один военный погиб, еще один получил ранения.

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