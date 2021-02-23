На Донбассе в результате обстрелов погибли двое бойцов ООС, еще трое ранены

23 февраля, 2021, 09:08

В понедельник, 22 февраля, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил 11 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Авдеевка захватчики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил осколочные ранения.

Неподалеку Водяного на Приазовье россияне прицельно били из запрещенных минского соглашениями 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении оккупанты провели дистанционное минирование местности, использовав около двух десятков мин.

В пригороде Марьинки противник неприцельно стрелял из ручного противотанкового гранатомета, а у Первомайского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские войска вели прицельный огонь по украинским позициям с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Южного. В результате обстрела ранен один украинского военнослужащего, ему оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

С начала суток 23 февраля по состоянию на 8:00 в зоне ООС зафиксировано три нарушения режима прекращения огня оккупантами.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Зайцево россияне обстреляли украинские позиции из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один - получил осколочные ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Красногоровки россияне стреляли из запрещенных минского соглашениями 120-мм минометов, а в пригороде Авдеевки - с станковых противотанковых гранатометов.

На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.

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