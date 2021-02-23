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Espreso.tvВыборы 2019"Политизация дела": Мендель про заявления о причастности Зеленского к приговору Стерненко

"Политизация дела": Мендель про заявления о причастности Зеленского к приговору Стерненко


фото: gettyimages
Президент Владимир Зеленский не вмешивается в расследование уголовного дела против активиста Сергея Стерненко

Об этом заявила пресс-секретарь Юлия Мендель в комментарии УП.

"Президент не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей. Зеленский подчеркивал и подчеркивает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях", - сказала она.

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Мендель добавила, что президент не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле.

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"Публичные заявления, которыми президента пытаются вовлечь в эту историю, являются политизацией дела. Никаких звонков от указанного осужденного президент не получал", - подытожила пресс-секретарь.

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