"Политизация дела": Мендель про заявления о причастности Зеленского к приговору Стерненко

23 февраля, 2021, 15:12

Об этом заявила пресс-секретарь Юлия Мендель в комментарии УП.

"Президент не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей. Зеленский подчеркивал и подчеркивает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях", - сказала она.

Читайте также: Стерненко объявили приговор по обвинению в похищении человека 7 лет и 3 месяца тюрьмы и конфискация половины имущества

Мендель добавила, что президент не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле.

Читайте также: "Хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор": Стерненко в зале суда поговорил по телефону якобы с Зеленским

"Публичные заявления, которыми президента пытаются вовлечь в эту историю, являются политизацией дела. Никаких звонков от указанного осужденного президент не получал", - подытожила пресс-секретарь.