"Политизация дела": Мендель про заявления о причастности Зеленского к приговору Стерненко
Об этом заявила пресс-секретарь Юлия Мендель в комментарии УП.
"Президент не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей. Зеленский подчеркивал и подчеркивает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях", - сказала она.
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Мендель добавила, что президент не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле.
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"Публичные заявления, которыми президента пытаются вовлечь в эту историю, являются политизацией дела. Никаких звонков от указанного осужденного президент не получал", - подытожила пресс-секретарь.
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