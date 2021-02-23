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Espreso.tvЭкономикаОсновная причина отказа МВФ в транше - отсутствие конкурентного энергетического рынка, - нардеп от "СН" Мошенец

Основная причина отказа МВФ в транше - отсутствие конкурентного энергетического рынка, - нардеп от "СН" Мошенец


фото: reuters
Международный валютный фонд (МВФ) отказался предоставлять Украине очередной транш прежде всего из-за тарифов и отсутствия конкурентного рынка в сфере энергетики

Такую позицию высказала Елена Мошенец, народный депутат от фракции "Слуга народа", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"В чем главная причина того, что мы не договорились? По моему мнению, первая причина - тарифная. Поскольку мы действительно отошли от конкурентного рынка. Мы не сработали в этой ситуации эффективно - и в конце поплатились тем, что сейчас нам отказано в деньгах от МВФ ", - сказала Мошенец.

По ее словам, чтобы улучшить ситуацию, Украине нужно найти баланс на энергетическом рынке. С одной стороны, граждане должны тратить на коммунальные услуги не более 15-20%, а с другой - должны быть инвестиционные компании, которые позволят увеличить внутренний газодобыча.

Также народный депутат высказалась по внешним источникам заимствований.

"Конечно, МВФ - самый большой и самый дешевый кредитор. Президент обещает , что мы получим по крайней мере два транша до конца года. Если этого не произойдет - есть крупные международные институты, которые так же выступают заемщиками. Я имею в виду Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк ", - отметила Мошенец.

  • Миссия МВФ завершила работу в Украине , по результатам стороны не договорились о пересмотре программы stand by. Об этом 13 февраля сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

  • Условиями для успешного завершения просмотра Международным валютным фондом (МВФ) программы stand-by для Украины является реформирование Высшего совета правосудия и осуществления мероприятий в энергетической политике, сообщили послы G7 в Украине.

  • Эксперты в комментариях Эспрессо выразили уверенность, что отсутствие поддержки МВФ в течение 2021 не критична для Украины, но означает много упущенных возможностей.

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