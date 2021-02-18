В G7 назвали условия получения Украиной транша МВФ
Об этом в Twitter сообщает председательство Великобритании в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.
Согласно сообщению, во время встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко послы G7 приветствовали обязательство принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике для завершения пересмотра программы МВФ для Украины.
"Выполнение этих обязательств, а также положительных планов, о которых мы слышали, по земельной реформе и финансирование перехода к экологически ориентированной экономике будет способствовать макроэкономической стабильности и развитию Украины", - говорится в сообщении.
- 13 февраля стало известно, что миссия МВФ завершила работу в Украине, но стороны не договорились о пересмотре программы stand by.
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