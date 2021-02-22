Как отсутствие транша МВФ повлияет на экономическую ситуацию в Украине. Экспертный опрос

22 февраля, 2021, 12:09

"Нужен больший прогресс. Дискуссии будут продолжаться", - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля

Это означает отказ Международного валютного фонда (МВФ) предоставлять Украине транш. И это не только о деньгах. Журналистки Эспрессо Ольга Чайка и София Когут спросили у экспертов, что для Украины означает решение МВФ, какие требования Украина не выполнила, возможно ли прожить 2021 год без денег от МВФ и какие риски несет в себе вялое сотрудничество с Фондом.





Дмитрий Боярчук, исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина:

Украина сделала очень много ошибок, начиная с июля. После подписания последнего меморандума основной задачей Украины было ничего не менять, сохранить все достижения предыдущих лет. Это было основное условие: "Ничего не трогайте. Сделайте несколько небольших шагов - и вы будете молодцы, мы будем дальше предоставлять кредиты ".

Фактически сразу после подписания меморандума вмешательство в работу Национального банка. Был сменен руководитель Нацбанка , были значительные изменения на уровне правления - с предыдущей команды уволили много людей.

Далее возник вопрос о работе антикоррупционных структур. Это и решение Конституционного суда по законности назначения главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), и сомнительная комиссия по отбору антикоррупционного прокурора, и снос электронных деклараций , - все в кучу.

И именно в этот момент фактически начались вопросы по бюджету.

Вишенкой на торте стало возвращение регулирования цен на газ в начале этого года.

То есть здесь целый пласт вопросов к Украине, которые не дали возможности достичь какого-то согласия.

Но это не очень давит на украинское правительство. В течение всего прошлого года мы нормально размещались на внешних рынках. Восстановление позитивных настроений в мире привело к росту спроса на рисковые активы, к которым относится Украина. Соответственно, инвесторы достаточно активно скупают украинские ценные бумаги, и цены на эти инструменты растут. Поэтому на данный момент нет никаких проблем с привлечением долгового капитала.

Сейчас с одной стороны нужно много исправлять, а с другой - есть возможность обходиться и без МВФ. Позиция Украины - мы как бы остаемся в программе, никто не делает громких заявлений. Конструктивный диалог продолжается и мы расходимся до следующих встреч.

Как дальше будет развиваться ситуация? В течение следующих полгода трудно ожидать, что будут какие-то серьезные изменения. Но в МВФ прямо сказали, что если Украина что-то сделает - то в апреле-мае будет следующая миссия. В принципе, те законопроекты, в частности по судебной реформе, которые подал президент, дают определенную надежду. И если они будут приняты, это будет достаточно оптимистичным сигналом, я думаю, все оценят.

Будет ли это окончательным основанием для принятия решения о последующих траншах? Трудно сказать, потому что для МВФ, например, вопрос регулирования цен на газ является принципиальным.

Каждое правительство, которое вводило в Украине ограничения цены на газ, делало это временно. Затем мировые цены шли вверх, оставались там надолго - и политическая ситуация была такова, что никто не хотел брать на себя риски и возвращать цены на энергоносители до рыночного уровня. Ведь это автоматический удар по рейтингам.

Сейчас, я так понимаю, есть надежда, что к осени, к следующему отопительному сезону, ситуация с ценами на газ на международных рынках каким-то образом исправится. Хотя неизвестно, каким образом она исправится: цены выросли и вряд ли они сильно упадут.

Я думаю, что МВФ будет очень внимательно смотреть на эту ситуацию: будет украинское правительство возвращать рыночные механизмы на рынок газа, будет как-то держать верхнюю границу и создавать какую-то ситуацию с искусственным субсидированием, как это было раньше, до 2013-2014 года.

Судебная реформа - это очень важный этап. Будет ли МВФ финансово вознаграждать прогресс в этом - будет много от чего зависеть. Это аргумент, серьезный, но я не уверен, он достаточен.

Сейчас же финансовая ситуация не такая отчаянная, как, например, в конце прошлого года. Ускорение инфляции дает возможность выполнять бюджет. Возможен доступ к рынкам.

Текущую ситуацию можно охарактеризовать, как "теплую ванну". Аналогичная ситуация была с 2011-го до 2013 года. После кредита МВФ в 2010 году ничего не происходило - никто не делал негативных заявлений, сохранялась надежда, что скоро, возможно, восстановление - и так было на протяжении трех лет.

Параллельно происходило масштабное количественное смягчение в мире. Украина агрессивно и довольно успешно привлекала капитал. История закончилась в мае 2013 года, когда глава Федерального резерва Бен Бернанке объявил о потенциальном сворачивании программы МВФ в будущем. Украина мгновенно потеряла доступ к рынкам. Нам тогда требовались десятки миллиардов долларов для того, чтобы покрыть дефицит в размере $ 16 млрд. Мы приближались к президентской кампании 2014-го года. И фактически тогда это заставило тогдашнее руководство, Виктора Януковича, искать какие-то альтернативы финансирования. Занимать никто не хотел. Единственная возможность займа была со стороны Москвы, но там были политические требования.

Сейчас мы на начальном этапе этого действа. Надеюсь, что эти уроки "теплой ванны" и количественного смягчения были изучены. Доводить до состояния, когда заканчиваются деньги и ситуацию нельзя исправить, очень рискованно. Это может иметь весьма серьезные последствия.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital:

Было ожидаемо, что мы не получим денег сейчас - потому что мы, собственно, ничего не выполнили из того, что мы должны. Украина не сделала домашнее задание - и пока не демонстрирует желания его делать. Именно поэтому объективно не стоило ожидать деньги.

Действительно, вероятность staff level agreement (соглашение на рабочем уровне, - ред.) Была 50/50, наверное. Но опять же, МВФ и так был слишком хорош, когда прислал миссию, что очень помогло Украине в конце 2020 собрать деньги с рынка. Поэтому сейчас, наверное, они решили, что еще раз идти на уступки уже неуместно.

Ключевые проблемы сейчас две - это борьба с коррупцией и судебная реформа.

Украинская власть постепенно, но постоянно разрушает антикоррупционную инфраструктуру. А она была выстроена в рамках сотрудничества с МВФ и с другими западными партнерами, поэтому это недопустимо.

И второе - это настоящая судебная реформа. Ведь на самом деле и МВФ, и все наши западные партнеры, украинский бизнес, - все говорят в один голос, что судебная система, отсутствие верховенства права в стране - это самая большая проблема для инвестиций.

Критически важно именно очистки судебной системы. Это также было обязательством Украины - и мы здесь не продвинулись.

Украина остается в рамках сотрудничества. Но Йоста (Йоста Люнгман, глава представительства Международного валютного фонда в Украине, - ред.) Издал свой комментарий в субботу утром, где четко указано, чем недоволен МВФ.

На ближайшие несколько месяцев в Украине есть запас прочности. Поэтому каких-то насущных проблем сразу не произойдет. И пока западный мир, мир инвестиционный, мир с деньгами, воспринимает ситуацию так: Украина в переговорах с МВФ, есть временные трудности, но здравый смысл заставит украинскую власть выполнить свои обязательства.

Если ближе к лету будут проблемы со здравым смыслом, то уже может закрыться доступ Украины к внешним рынкам. Сейчас это означает, что последующие займы Украине будут дороже.

Евгений Дубогрыз, финансовый аналитик, ассоциированный эксперт аналитического центра CASE Украина:

Украина не выполнила много обязательств перед МВФ.

Мы не приняли изменения в закон "О банках и банковской деятельности", где расширяются полномочия НБУ и банковского надзора. Мы не выполнили некоторые вещи по судебной реформе. Мы до сих пор не выполнили аудит средств, выделенных нам партнерами на борьбу с ковидом. Дедлайн для этого - март, который наступит через 10 дней.

Но мне кажется, что больше всего на наши осложнения в переговорах с МВФ повлияло даже не то, что мы не выполнили, а другие вещи. "Антиконституционная реформа", которая состоялась в конце октября. Изменение политики правительства по ценам на газ, которая состоялась уже в январе.

Это договоренности, которые были достигнуты ранее, еще в предыдущих меморандумах с МВФ. И сейчас, когда происходит откат реформ по всем фронтам, наши партнеры вполне предсказуемо спросили: "Что же вы делаете?"

Знаете, я, пожалуй, скажу вещь, которую другие экономисты не одобрят. Мы выживем без МВФ. Не то чтобы спокойно, но мы выживем. Не будем дефолта, доллара по 100 и нищеты.

Цена вопроса - не выживание страны, а улучшение условий жизни, финансовой ситуации, повышение зарплат и другие вещи, которые влияют на наше благосостояние.

Речь идет скорее об упущенных возможностях. Если мы выполним требования МВФ, - то получим транш и гарантию, что нам и дальше будут выделять средства. Это повлечет много положительных результатов. Это и удешевление финансирования Украины со стороны других партнеров; и удешевление наших еврооблигаций, которые мы будем выпускать. И влияние инвестиций на страну - точечный, как сейчас с ОАЭ, а постоянный.

Мы сможем финансировать наши расходы намного дешевле, иметь больше рабочих мест, более мощный приток денег в страну.

Я лично считаю, что мы должны выполнить те условия, которые взяли на себя ранее с МВФ. Просто чтобы показать миру, что Украина - это государство, которое выполняет свои обязательства.

Но есть и другие пути. Если мы не получим средства от МВФ, мы их получим от других партнеров - от Евросоюза, от других международных финансовых организаций. В конце концов мы можем выйти на рынок, разместить евробонды. Но это вопрос цены.

Если мы не получим средств от МВФ - мы заменим дешевый долг дорогим долгом.

Условно говоря, у вас есть кредит под 1%, вы берете кредит под 12%, и отдаете этот кредит под 1%. В чем выгода?

Мне кажется, что шанс выполнить требования МВФ у нас, конечно, есть.

Но учитывая официальные заявления о ходе переговоров, создается впечатление, что сейчас в руководстве страны превалирует мнение, что нам нужны не те реформы, которые мы меньше года назад согласовали с МВФ.

Я прежде всего имею в виду две вещи - во-первых, это изменение политики государства по ценам на газ. Ранее в течение пяти лет политикой сверху поддерживалось мнение, что цены на газ должны быть рыночными, а для малообеспеченных слоев населения должны быть субсидии. Но сейчас политика государства в этом развернулась, и цены на газ вернулись к административно регулируемым. Почему это делается, если честно - для меня тоже загадка.

Вторая вещь - это изменения в закон "О банках и банковской деятельности". По мнению некоторых наших депутатов и чиновников, они значительно усиливают полномочия Нацбанка. Но это не усиление полномочий, это приведение их в соответствие с европейскими нормами.

Законопроект был внесен еще в начале ноября. Прошло уже более трех месяцев - проект не ставится на голосование.

Но это очень правильный закон. Я, как банковский эксперт, ставлю ему пятерку с плюсом и буду очень рад, если его примут. Потому что это сделает невозможным много злоупотреблений со стороны банков. И даст возможность эффективно регулировать банки без многих устаревших юридических формальностей.

Вот эти вещи с точки зрения экономической политики следует принимать: возвращение рыночных цен на газ и принятие изменений в закон о банках. С моей точки зрения, это не делают из-за краткосрочных политических интересов. Так что рейтинги политиков во многом определяются ценами на газ

.

Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ":

Миссия МВФ уехала из Украины и сказала: "Денег не будет, но вы держитесь". Это если коротко подводить итоги нашего взаимодействия в последние полгода.

За эти полгода Украина сделала несколько шагов назад в борьбе с коррупцией и за верховенство права. В частности, решение Конституционного, Окружной административный суд Киева, Печерский суд отбрасывают Украину на несколько шагов по борьбе с коррупцией. И, безусловно, МВФ не может оставить это без внимания - хотя бы потому, что за решение по приведению в порядок судебной системы мы уже получали определенные транши раньше.

Кроме коррупции и судебной системы, есть еще несколько замечаний. Они касаются банковской реформы, независимости Нацбанка, чистоты активов на балансах украинских банков.

Еще это касается некорректного с точки зрения МВФ установления фиксированной цены на газ ниже рыночной. Также появляются новые разночтения наших обязательств по размеру дефицита бюджета в 2021 году. А пора делать бюджетные ориентировки на 2022. Там тоже будут свои причины поспорить.

Поэтому есть целый ряд технических причин. Однако кроме технических причин, которые можно достаточно быстро исправить, есть серьезные причины - на мой взгляд, это недостаточность борьбы с коррупцией и отсутствие судебной реформы и реформы правоохранительной системы.

В декабря 2020 года мы набрали столько денег, что нам хватит пройти все пиковые выплаты к середине 2021-го года. Следующая проблема может начаться только в сентябре, когда наступит очередной пик выплат по внешним долгам.

Первое полугодие мы пройдем относительно спокойно. Не будет ни высокой инфляции, ни падения курса гривны, ни каких-то еще проблем с государственным бюджетом. На сегодня запас правительства составляет около $ 2 млрд, которые он может тратить в течение всего полгода на свои нужды.

Иностранцы снова покупают украинские гривневые бумаги. Общий объем инвестиций иностранцев в ОВГЗ составляет более 100 млрд грн - и он растет.

Но к середине года украинская власть должна предпринять шаги, которых от нас требует МВФ, и которые мы обязались выполнить для того, чтобы получить очередной транш не позднее, чем летом 2021 года.

Я считаю, что раньше в мае не будет рабочей миссии. То есть staff level agreement мы можем достичь не ранее, чем в мае. Это значит, что самый оптимистичный взгляд на следующий транш - это ориентировочно июль 2021.

Текущая программа stand by было подписано весной 2020 как срочная в связи с пандемией коронавируса. Она рассчитана на 2 года - до середины 2022-го.

Мы должны были получить около $ 5 млрд. Из них мы уже получили немного больше, чем $ 2 млрд. И еще ожидаем четыре транша по 700 млн. Два из них мы должны были получить еще в 2020 году - и не получили ни одного. Сейчас есть надежда, что мы получим два транша в 2021 году. Хотя я считаю, что если мы получим один транш - это уже будет неплохо.

В 2022 году программа закончится. К сожалению, Украина традиционно не выбирает все возможности, которые предлагает МВФ.

Я считаю, что нет ухудшения отношений с МВФ. Сотрудничество была вялой с середины 2020 года. Мы что-то обещаем, то делаем, то не делаем. МВФ приезжает, говорит: "Ну, здесь молодцы, а вот здесь плохо, а здесь очень плохо. Давайте, это сделайте ". Мы обещаем сделать, потом они снова приезжают. Оказывается, из того, что обещали - то сделали, что-то - не сделали.

Вместо дешевых средств МВФ мы вынуждены привлекать дорогие средства коммерческих заемщиков. Если к осени мы все же не сможем сделать решительные шаги и не договоримся с МВФ, - возможно, МВФ плюнет на Украине, скажет: "Маст голову, делайте что хотите, нам надоело". Тогда могут быть проблемы.

А не уплатить деньги мы не можем. Все эти разговоры о том, что нам надо провести дефолт, не отдавать деньги - это разговоры для бедных. Потому что страна, которая не рассчитывается по своим долгам, потом несколько лет не сможет быть нормальным партнером. И в течение этих лет нам будет очень сложно.

Елена Белан, главный экономист Dragon Capital:

Миссия МВФ завершила работу в Украине, не согласовав транш, потому что не договорились об основных реформах, о том, что Украина будет делать в ближайшее время. В первую очередь это касается антикоррупционной инфраструктуры и судебной системы.

Не судебной системы в широком смысле, а конкретному вопросу - перезагрузка Высшей совет правосудия, органа, который влияет на назначение и увольнение судей, и поэтому является фундаментальным для судебной системы.

Такая реакция МВФ не означает приостановление сотрудничества, переговоры продолжаются. Однако это означает задержку с выделением средств. У премьер-министра были ожидания, что это может быть март, - но уж точно не будет.

Мы ожидаем, что транш будет где-то в июле-августе. Но возможна и более длинная задержка. Возможно, летом мы получим только договоренность на рабочем уровне, на уровне экспертов Фонда и Украины.

На Украину эта ситуация сейчас никак не повлияет, ведь сейчас очень благоприятная ситуация на внешних рынках - и товарных и финансовых. Тем более, Украина имеет достаточно неплохой запас прочности. Это касается и золотовалютных резервов Национального банка, и средств на счетах правительства - там около $ 3 млрд в гривне и в валюте.

Этого достаточно по крайней мере до конца мая, то есть на следующие несколько месяцев. Но может даже и дольше, поскольку сейчас правительство заимствует на внутреннем рынке неплохие объемы средств. Это также отчасти потому, что, несмотря на проблемы с МВФ, у нас есть спрос на внутренние облигации от иностранных инвесторов.

Украина сейчас находится в программе stand by. Потенциально к концу действия программы мы могли бы получить $ 3 млрд, если бы все шло по плану. Но по плану оно сейчас не идет.

Я думаю, что мы можем рассчитывать где-то на сумму от $ 0,7 млрд до максимум $ 1,5 млрд по этой программе. То есть можно рассчитывать на один или максимум два транша - и после того программа закончится. Тогда мы будем вести переговоры уже, наверное, о новой программе. Это уже перспектива следующего года.

Между тем для других международных организаций важно, чтобы Украина получила этот staff level agreement. Пока не будет четкого сигнала от МВФ, что мы движемся в правильном направлении, они свои деньги не дадут. Сейчас можно получить от других международных кредиторов $ 1,5 млрд.

Есть еще возможность выхода на внешние рынки. То есть если нам очень-очень будут нужны средства, то это будет возможно.

На самом деле такая задержка в сотрудничестве с МВФ в долгосрочной перспективе для Украины - это не очень хорошо. Потому что если МВФ не дает деньги - это значит, что реформы буксуют, а в некоторых случаях даже есть откат.

И в первую очередь эти реформы нужны не МВФ, это украинцам. Хотя мы сразу не ощущаем эффекта от них - в наших карманах не становится больше денег на следующий день. Но как показал опыт прошлых пяти лет, до этой пандемии, реформы укрепляют нашу экономику. Благодаря реформам, которые провели с 2015 года, мы этот кризис из-за пандемии прошли очень-очень хорошо с экономической точки зрения.

.