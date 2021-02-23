Обидчик Ломаченко Лопес анонсировал возвращение на ринг

23 февраля, 2021, 18:00

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес намекнул, что вскоре вернется на ринг

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Лопеса.

Американский боксер разместил фото со всеми своими поясами и написал, что вскоре все они будут стоять на кону.

"Все будет поставлено на кон в мае или июне. Скоро станет известна дата боя!" - написал боец в своем Instagram.

В октябре 2020 года американец Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе ( до 61,2 кг).

17 февраля стало известно, что реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не состоится, поскольку американец решил изменить весовую категорию.

18 февраля Лопес разозлился из-за вопросов болельщиков о втором бое с украинцем Василием Ломаченко.

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