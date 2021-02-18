Лопес набросился на болельщиков из-за вопроса о реванше с Ломаченко

18 февраля, 2021, 10:15

Американский боксер Теофимо Лопес разозлился из-за вопроса болельщиков о втором бое с украинцем Василием Ломаченко

Фаны вывели Лопеса из равновесия во время прямого эфира в Instagram, сообщает vRINGe.com .

Американский боксер "взорвался" после обвинений в том, что он боится во второй раз выходить на ринг против Ломаченко, у которого отобрал чемпионские титулы.

"Вы называете меня трусом, а я здесь стригу капусту. Зовите меня трусом - валите отсюда, идите работайте, диванные задницы. Это просто смешно. Вот еще один хейтер: "Ты вышел на бой за три других титула, а теперь боишься мести Ломаченко. Ты - не чемпион. Ты хочешь денег. Ты хочешь только денег". Благослови вас Бог, ребята. Если вы меня ненавидите, - спасибо, вы меня мотивируете", - сказал Лопес.

В октябре 2020 американец победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61 2 кг).

17 февраля стало известно, что реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не состоитсят, поскольку американец решил изменить весовую категорию.

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