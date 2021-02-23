Кернесу в Харькове установят мемориальную доску, - горсовет
23 февраля, 2021, 12:50
На фасаде здания Харьковского городского совета установят мемориальную доску экс-меру Геннадию Кернесу
Об этом сообщает сайт горсовета .
23 февраля городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды приняла решение об установлении мемориальной доски Кернесу.
Первый заместитель мэра Александр Новак заявил, что знак откроют за внебюджетные средства.
Также Кернесу планируется присвоить звание Почетный гражданин города Харькова.
- Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.
- В честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе планируют назвать проспект и станция метро, а также установить ему памятник.
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