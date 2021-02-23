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Кернесу в Харькове установят мемориальную доску, - горсовет

На фасаде здания Харьковского городского совета установят мемориальную доску экс-меру Геннадию Кернесу

Об этом сообщает сайт горсовета .

23 февраля городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды приняла решение об установлении мемориальной доски Кернесу.

Первый заместитель мэра Александр Новак заявил, что знак откроют за внебюджетные средства.

Также Кернесу планируется присвоить звание Почетный гражданин города Харькова.

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