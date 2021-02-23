ФБУ выложила видео общей тренировки украинских боксеров с президентом AIBA, который устраивал турниры в оккупированном Крыму
Об этом сообщает vRINGe.com .
Перед открытием международного турнира "Странджа-2021" в Софии (Болгария) президент AIBA Умар Кремлев принял участие в тренировка сборной Украины.
На видео, которое выложила в facebook Федерация бокса Украины, Кремлев и члены сборной России вместе с другими спортсменами разминаются с украинскими тренерами и боксерами.
Кремлев во время общения со спортсменами пообещал "снова сделать AIBA большой" и подарил присутствующим перчатки и шлемы.
Умар Кремлев до избрания президентом AIBA занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России. Среди прочего, он известен организацией турниров в оккупированном Крыму и предложениями предоставить российское гражданство украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко.
На выборах президента AIBA Федерация бокса Украины поддержала Умара Кремлеве.
- В декабря 2020 года новым президентом Международной ассоциации любительского бокса выбрали россиянина Умара Кремлева .
- В Федерации бокса Украины заявили, что поддержали на выборах президента AIBA Умара Кремлева , поскольку он предложил реальную программу выхода вида спорта из кризиса.
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