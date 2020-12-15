В ФБУ объяснили, почему на выборах президента Международной ассоциации бокса поддержали россиянина, который организовывал бой в оккупированном Крыму
Об этом сообщает Федерация бокса Украины .
Исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун подтвердил, что наша федерация поддержала на выборах президента AIBA Умара Кремлеве.
"Кто-то воспринял это решение Федерации нормально, людей подавляющее большинство, а кто-то начал искать здесь политической составляющей. На мой взгляд, зря. Ведь мы руководствовались исключительно интересами нашего вида спорта, который переживает сейчас непростой период", - сказал Пискун.
Он отметил, что Умар Кремлев представил реальную программу развития, которая поможет любительскому боксу выйти из кризиса.
"Возможно, у кого-то складывается впечатление, что Кремлев является слишком одиозной личностью, но, повторюсь, мы поверили не слухам, а четкой программе кандидата, в которой большую роль было уделено налаживанию отношений с МОК, а главное - возвращению к мужским олимпийским соревнованиям весовой категории , которую забрали, на наш взгляд, безосновательно ", - пояснил Пискун.
Умар Кремлев в 2015 году организовывал турнир по профессиональному боксу в оккупированном Крыму, а в 2020 году предложил украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко российское гражданство.
- Новым президентом Международной ассоциации любительского бокса выбрали россиянина Умара Кремлева .
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