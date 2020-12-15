В ФБУ объяснили, почему на выборах президента Международной ассоциации бокса поддержали россиянина, который организовывал бой в оккупированном Крыму

15 декабря, 2020, 08:39

В Федерации бокса Украины заявили, что поддержали на выборах президента Международной ассоциации любительского бокса россиянина Умара Кремлева, потому что он предложил реальную программу выхода вида спорта из кризиса

Об этом сообщает Федерация бокса Украины .

Исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун подтвердил, что наша федерация поддержала на выборах президента AIBA Умара Кремлеве.

"Кто-то воспринял это решение Федерации нормально, людей подавляющее большинство, а кто-то начал искать здесь политической составляющей. На мой взгляд, зря. Ведь мы руководствовались исключительно интересами нашего вида спорта, который переживает сейчас непростой период", - сказал Пискун.

Он отметил, что Умар Кремлев представил реальную программу развития, которая поможет любительскому боксу выйти из кризиса.

"Возможно, у кого-то складывается впечатление, что Кремлев является слишком одиозной личностью, но, повторюсь, мы поверили не слухам, а четкой программе кандидата, в которой большую роль было уделено налаживанию отношений с МОК, а главное - возвращению к мужским олимпийским соревнованиям весовой категории , которую забрали, на наш взгляд, безосновательно ", - пояснил Пискун.

Умар Кремлев в 2015 году организовывал турнир по профессиональному боксу в оккупированном Крыму, а в 2020 году предложил украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко российское гражданство.

Новым президентом Международной ассоциации любительского бокса выбрали россиянина Умара Кремлева .

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