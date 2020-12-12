Россиянина, который организовал бой Усика, избрали президентом Международной федерации бокса
Об этом сообщает Федерация бокса Украины в facebook.
12 декабря состоялось онлайн-заседание Конгресса AIBA, по результатам которого Умара Кремлева избрали президентом на следующие четыре года.
Во время голосования Умар Кремлев набрал 86 голосов из 77 необходимых для победы. Второе место с 45 голосами занял голландец Борис Ван дер Ворст, а действующий исполнительный президент AIBA марокканец Мухаммед Мустасан набрал 19 голосов.
В 2018 году Умар Кремлев организовал в Москве бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в котором украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева.
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