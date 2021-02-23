Дело Стерненко вновь демонстрирует, что мы частично остались в "руском мире", - Княжицкий
Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.
"Дело Стерненко вновь демонстрирует, что мы частично остались в "руском мире". Не мы, но наша правящая нынешняя верхушка. И дело Стерненко до боли напоминает дело Навального. И в России, и у нас за решеткой оказываются люди, которых пытались убить, а не те, кто эти убийства заказывал. Разница в одном: Навального пытались убить за то, что он конкурент власти, а Стерненко за то, что он украинец", - написал Княжицкий.
Дело Стерненка вновь демонстрирует, что мы частично остались в «руском мире». Не мы, но наша правящая нынешняя ...Опубликовано Николаем Княжицким вторнику, 23 Февраля 2021
Читайте также: "Свободу Стерненку!»: На Банковой началась акция в поддержку активиста
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
- Стерненко прокомментировал приговора суда, заявив, что на судью оказывали давление подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти