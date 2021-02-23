Дело Стерненко вновь демонстрирует, что мы частично остались в "руском мире", - Княжицкий

23 февраля, 2021, 20:53

Активиста Сергея Стерненко отправили за решетку, а до этого пытались убить. И это напоминает, что Украина частично остается в "русском мире"

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.

"Дело Стерненко вновь демонстрирует, что мы частично остались в "руском мире". Не мы, но наша правящая нынешняя верхушка. И дело Стерненко до боли напоминает дело Навального. И в России, и у нас за решеткой оказываются люди, которых пытались убить, а не те, кто эти убийства заказывал. Разница в одном: Навального пытались убить за то, что он конкурент власти, а Стерненко за то, что он украинец", - написал Княжицкий.

Дело Стерненка вновь демонстрирует, что мы частично остались в «руском мире». Не мы, но наша правящая нынешняя ... Опубликовано Николаем Княжицким вторнику, 23 Февраля 2021

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