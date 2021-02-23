Частным самолетом Роналду отправил кота на лечение в Испанию

23 февраля, 2021, 20:41

Звездный футболист Криштиану Роналду отправил своего кота Пепе на лечение в Испанию

Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, в конце 2020 года кот Криштиану Роналду по имени Пепе, попал под машину. Домашний любимец сбежал из дома португальца в Турине, после чего его сбил автомобиль.

Кот полтора месяца лечился в специализированной ветеринарной клинике. После выписки Роналду отправил Пепе в Испанию на частном самолете. Любимец футболиста пройдет дополнительный курс лечения.

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Пепе появился в жизни Роналду несколько лет назад. Португалец заплатил за кота породы сфинкс почти 3 тыс. евро.

В сентябре сообщалось, что гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес согласилась выйти замуж за португальского футболиста.

В декабре Роналду показал, как он празднует Рождество в семейном кругу.