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Espreso.tvСпортЧастным самолетом Роналду отправил кота на лечение в Испанию

Частным самолетом Роналду отправил кота на лечение в Испанию


фото: instagram.com/cristiano
Звездный футболист Криштиану Роналду отправил своего кота Пепе на лечение в Испанию

Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, в конце 2020 года кот Криштиану Роналду по имени Пепе, попал под машину. Домашний любимец сбежал из дома португальца в Турине, после чего его сбил автомобиль.

Кот полтора месяца лечился в специализированной ветеринарной клинике. После выписки Роналду отправил Пепе в Испанию на частном самолете. Любимец футболиста пройдет дополнительный курс лечения.

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Пепе появился в жизни Роналду несколько лет назад. Португалец заплатил за кота породы сфинкс почти 3 тыс. евро.

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