Частным самолетом Роналду отправил кота на лечение в Испанию
23 февраля, 2021, 20:41
Звездный футболист Криштиану Роналду отправил своего кота Пепе на лечение в Испанию
Об этом сообщает Daily Star.
По информации источника, в конце 2020 года кот Криштиану Роналду по имени Пепе, попал под машину. Домашний любимец сбежал из дома португальца в Турине, после чего его сбил автомобиль.
Кот полтора месяца лечился в специализированной ветеринарной клинике. После выписки Роналду отправил Пепе в Испанию на частном самолете. Любимец футболиста пройдет дополнительный курс лечения.
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Пепе появился в жизни Роналду несколько лет назад. Португалец заплатил за кота породы сфинкс почти 3 тыс. евро.
- В сентябре сообщалось, что гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес согласилась выйти замуж за португальского футболиста.
- В декабре Роналду показал, как он празднует Рождество в семейном кругу.
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