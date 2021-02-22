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Espreso.tvСпортНевеста Роналду поразила фанатов откровенной фотосессией без белья

Невеста Роналду поразила фанатов откровенной фотосессией без белья


фото: Getty Images
Джорджина Родригес, которая является невестой Криштиану Роналду, поделилась с фанатами новыми откровенными фотографиями

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Джорджины Родригес.

Испанский журнал InStyle устроил откровенную фотосессию, где невеста Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, появилась перед фанатами без белья.

"Лови момент", - написала Джорджина под эротической фотографией.

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