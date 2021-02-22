Невеста Роналду поразила фанатов откровенной фотосессией без белья

22 февраля, 2021, 21:41

Джорджина Родригес, которая является невестой Криштиану Роналду, поделилась с фанатами новыми откровенными фотографиями

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Джорджины Родригес.

Испанский журнал InStyle устроил откровенную фотосессию, где невеста Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, появилась перед фанатами без белья.

"Лови момент", - написала Джорджина под эротической фотографией.

В сентябре сообщалось, что гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес согласилась выйти замуж за португальского футболиста.

В декабре Роналду показал, как он празднует Рождество в семейном кругу.