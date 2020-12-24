Роналду показал, как празднует Рождество с семьей

24 декабря, 2020, 22:37

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как он празднует Рождество в семейном кругу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram португальца

Криштиану Роналду поделился фотографией, где он в компании любимой Джорджины Родригес и четверых детей сидит под елкой в праздничном убранстве.

"Мы желаем вам счастливого Рождества!! Много любви, здоровья и счастья", - написал португалец под фото.

3 декабря стало известно, что для Криштиану Роналду гол в ворота "Динамо" в Лиге чемпионов стал 750-м в карьере.

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