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Акции в поддержку Стерненко: полиция усилила меры безопасности на Банковой

Правоохранители усилили меры безопасности у Офиса президента, где продолжается акция в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко

Об этом сообщает пресс-центр полиции Киева.

"Правоохранители усилили меры безопасности у Офиса Президента. На месте дежурят полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины ", - говорится в сообщении.

Для обеспечения общественной безопасности привлечены представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе взрывотехники и работники полиции диалога.

Правоохранители усилили меры безопасности у Офиса Президента На месте дежурят полицейские совместно с ...

Опубликовано Полиция Киева вторнику, 23 февраля 2021

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  • Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
  • Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью оказывали давление подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
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