Акции в поддержку Стерненко: полиция усилила меры безопасности на Банковой
23 февраля, 2021, 21:28
Правоохранители усилили меры безопасности у Офиса президента, где продолжается акция в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко
Об этом сообщает пресс-центр полиции Киева.
"Правоохранители усилили меры безопасности у Офиса Президента. На месте дежурят полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины ", - говорится в сообщении.
Для обеспечения общественной безопасности привлечены представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе взрывотехники и работники полиции диалога.
Правоохранители усилили меры безопасности у Офиса Президента На месте дежурят полицейские совместно с ...Опубликовано Полиция Киева вторнику, 23 февраля 2021
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- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
- Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью оказывали давление подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
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