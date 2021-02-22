Зеленский анонсировал строительство нового порта в Одессе
22 февраля, 2021, 12:10
В Одессе построят новый морской порт для развития бизнеса и перевозок
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", сообщает Укринформ.
"Вопрос портов - мы говорим о проекте строительства большой "Mariny" (стоянки для яхт - ред) в Одессе и большого порта отдельно", - сказал Зеленский.
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Зеленский отметил, что речной транспорт является самыми дешевыми перевозками, и именно речной транспорт может быть отдельной доходной отраслью как для бизнеса, так и для бюджета.
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