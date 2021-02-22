Зеленский анонсировал строительство нового порта в Одессе

22 февраля, 2021, 12:10

В Одессе построят новый морской порт для развития бизнеса и перевозок

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", сообщает Укринформ.

"Вопрос портов - мы говорим о проекте строительства большой "Mariny" (стоянки для яхт - ред) в Одессе и большого порта отдельно", - сказал Зеленский.

Читайте также: "Полностью на солнечных панелях": Зеленский рассматривает возможность строить жилье для переселенцев совместно с Нафтогазом

Зеленский отметил, что речной транспорт является самыми дешевыми перевозками, и именно речной транспорт может быть отдельной доходной отраслью как для бизнеса, так и для бюджета.