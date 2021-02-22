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Espreso.tvЭкономика"Полностью на солнечных панелях": Зеленский рассматривает возможность строить жилье для переселенцев совместно с Нафтогазом

"Полностью на солнечных панелях": Зеленский рассматривает возможность строить жилье для переселенцев совместно с Нафтогазом


фото: gettyimages
Государство готовит проект строительства жилья для внутренне перемещенных лиц в сотрудничестве с НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время всеукраинского форума "Украина.30", передает Еспресо.TV .

По словам Зеленского, жилье для переселенцев - это часть программы "Большая стройка".

"Отдельно к этой части подключен Нафтогаз, поскольку мы будем строить, предлагать формат полностью с солнечными панелями. Там сложная история, но она будет в этом году предложена", - сказал Зеленский.

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