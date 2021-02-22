В ОПУ назвали новые сроки поставки вакцины Pfizer в Украину
22 февраля, 2021, 13:13
Вакцина против коронавируса компании Pfizer прибудет в Украину в начале марта
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает РБК-Украина .
"По инициативе COVAX мы получаем Pfizer. Это должно было произойти в конце февраля, но программа изменила дату доставки, и сейчас ожидаем в начале марта", - сказал он.
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- 20 февраля стало известно, что Индия поставит в Украину 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Covishield производителя Serum Institute India.
- Это вакцина, которую производят по лицензии вакцины Oxford / AstraZeneca.
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