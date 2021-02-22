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В ОПУ назвали новые сроки поставки вакцины Pfizer в Украину


фото: reuters
Вакцина против коронавируса компании Pfizer прибудет в Украину в начале марта

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает РБК-Украина .

"По инициативе COVAX мы получаем Pfizer. Это должно было произойти в конце февраля, но программа изменила дату доставки, и сейчас ожидаем в начале марта", - сказал он.

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