Степанов договорился в Индии о поставках 500 тыс. доз вакцины от COVID-19
Об этом сообщает посольство Индии в Украине в facebook.
Соответствующую договоренность достиг министр здравоохранения Максим Степанов во время визита в Индию. Уже в ближайшее время Украина ожидает первый транш вакцины против коронавируса Covishield производителя Serum Institute India.
В посольстве отметили, что Украина станет одной из первых стран, которая получит индийскую вакцину.
"Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей", - отметили в посольстве Индии.
Разработчик технологии вакцины Covishield на аденовирусном векторе - Оксфордский университет и компания AstraZeneca.
- Напомним, 19 февраля Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с Serum Institute of India, они будут касаться поставок вакцин AstraZeneca и NovaVax.
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