Степанов договорился в Индии о поставках 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

20 февраля, 2021, 20:34

Индия поставит в Украину 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Covishield производителя Serum Institute India

Об этом сообщает посольство Индии в Украине в facebook.

Соответствующую договоренность достиг министр здравоохранения Максим Степанов во время визита в Индию. Уже в ближайшее время Украина ожидает первый транш вакцины против коронавируса Covishield производителя Serum Institute India.

В посольстве отметили, что Украина станет одной из первых стран, которая получит индийскую вакцину.

"Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей", - отметили в посольстве Индии.

Разработчик технологии вакцины Covishield на аденовирусном векторе - Оксфордский университет и компания AstraZeneca.

Напомним, 19 февраля Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с Serum Institute of India, они будут касаться поставок вакцин AstraZeneca и NovaVax.

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