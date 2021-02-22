В ОПУ заявили, что вакцина от COVID-19 прибудет в Украину 23 февраля

22 февраля, 2021, 12:45

Ни о марке вакцины, ни о ее количестве не было сообщено

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30", передает Еспресо.TV.

По его словам, при формировании маршрута поставки вакцины возникли проблемы, поэтому самолет летит сразу не в Украину.

"Вакцина уже в пути. Завтра утром (23 февраля - Ред.), надеюсь, уже будет в Украине. Она (партия вакцины - Ред.) уже в самолете, там есть определенный путь этого самолета. К сожалению, первая партия едет не непосредственно сразу в Украину. Там есть некоторые логистические проблемы, не вызванные самой вакциной", - заявил Тимошенко.

Также он добавил, что сейчас Минздрав разрабатывает с логистом варианты быстрой доставки следующих партий вакцины.

"Фактически Украина каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины", - сообщил Тимошенко.

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