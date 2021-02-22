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Espreso.tvСпортШовковский может покинуть сборную Украины ради "Черноморца" - СМИ

Шовковский может покинуть сборную Украины ради "Черноморца" - СМИ


фото: Getty Images
Легендарный голкипер "Динамо" Александр Шовковский может стать главным тренером одесского "Черноморца"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "ПроФутбол".

По информации источника, Александр Шовковский, который сейчас работает в штабе Андрея Шевченко в сборной Украины может стать главным тренером одесского "Черноморца". 46-летний украинец является одним из претендентов на должность.

Шовковский объявил о завершении профессиональной карьеры в 2017 году. Голкипер провел за "Динамо" более 400 матчей. Вратарь 14 раз становился чемпионом Украины по футболу.

Александр Шовковский является первым вратарем, на чемпионатах мира по футболу не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006).

"Черноморец" занимает третью позицию в турнирной таблице первой лиги Украины и борется за выход в Украинскую Премьер-лигу.

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