Франция - фаворит группы: Шовковский отреагировал на результаты жеребьевки ЧМ-2022
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
По словам Шовковского, сборная Украины попала в группу с "интересными командами".
"Интересно будет сыграть против действующих чемпионов мира. Мы можем считать Францию фаворитом нашей группы. Вообще в ней подобрались интересные команды. Финляндия, Босния и Герцеговина в последнее время демонстрируют уверенную игру, развиваются. Так же, как и сборная Украины. Поэтому нас ожидают интересные матчи. Что касается Казахстана, то эта команда может преподнести сюрприз. Если мы хотим попасть на чемпионат мира, а мы хотим, то надо выходить, демонстрировать уровень игры, к которому мы стремимся, и побеждать", - сказал Александр Шовковский.
В квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против национальных команд Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана. Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть турнира, а команда, которая финиширует второй - сыграет в стыковых матчах.
Первые матчи квалификации состоятся уже в марте 2021-го года. Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря в 2022-м году.
- 7 декабря стало известно, что сборная Украины по футболу попала в группу D квалификационного раунда чемпионата мира-2022.
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