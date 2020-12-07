Франция - фаворит группы: Шовковский отреагировал на результаты жеребьевки ЧМ-2022

7 декабря, 2020, 21:03

Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский убежден, что Франция является фаворитом квалификационной группы D

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По словам Шовковского, сборная Украины попала в группу с "интересными командами".

"Интересно будет сыграть против действующих чемпионов мира. Мы можем считать Францию фаворитом нашей группы. Вообще в ней подобрались интересные команды. Финляндия, Босния и Герцеговина в последнее время демонстрируют уверенную игру, развиваются. Так же, как и сборная Украины. Поэтому нас ожидают интересные матчи. Что касается Казахстана, то эта команда может преподнести сюрприз. Если мы хотим попасть на чемпионат мира, а мы хотим, то надо выходить, демонстрировать уровень игры, к которому мы стремимся, и побеждать", - сказал Александр Шовковский.

В квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против национальных команд Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана. Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть турнира, а команда, которая финиширует второй - сыграет в стыковых матчах.

Первые матчи квалификации состоятся уже в марте 2021-го года. Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря в 2022-м году.

7 декабря стало известно, что сборная Украины по футболу попала в группу D квалификационного раунда чемпионата мира-2022.