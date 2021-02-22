Адаптивный карантин: МОН обнародовало рекомендации по работе школ с 24 февраля

22 февраля, 2021, 14:14

Министерство образования и науки обнародовало рекомендации по работе учреждений общего среднего образования при адаптивном карантине с 24 февраля

Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки.

С 24 февраля по всей территории Украины устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности.

Это предполагает запрет:

- посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;

- проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей)

- проводить массовые (культурные, спортивные, научные, образовательные, профессиональные тематические и другие) мероприятия с участием более одного лица на 4 кв. м площади здания или территории или наполненностью залов более 50% мест в каждом.

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В случае установления на территории региона "красного" уровня эпидемической опасности запрещается посещать учебные заведения независимо от формы собственности, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Отмечается, что в случае организации дистанционного обучения учебное заведение должно действовать в интересах ребенка. Организация образовательного процесса должно обеспечивать регулярную и содержательную взаимодействие учителей с учениками. Кроме того, должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с особыми образовательными потребностями с обязательным учетом индивидуальной программы.

В МОН отметили, что учебное заведение должно обеспечивать регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказывать им поддержку в образовательном процессе. В частности, для учеников, которые по уважительным причинам не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных им, - телефонной, почтовой связи и тому подобное.

Напомним, правительство восстанавливает разделение на карантинные зоны. Они будут действовать до 30 апреля.

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