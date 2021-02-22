Адаптивный карантин: МОН обнародовало рекомендации по работе школ с 24 февраля
Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки.
С 24 февраля по всей территории Украины устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности.
Это предполагает запрет:
- посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;
- проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей)
- проводить массовые (культурные, спортивные, научные, образовательные, профессиональные тематические и другие) мероприятия с участием более одного лица на 4 кв. м площади здания или территории или наполненностью залов более 50% мест в каждом.
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В случае установления на территории региона "красного" уровня эпидемической опасности запрещается посещать учебные заведения независимо от формы собственности, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.
Отмечается, что в случае организации дистанционного обучения учебное заведение должно действовать в интересах ребенка. Организация образовательного процесса должно обеспечивать регулярную и содержательную взаимодействие учителей с учениками. Кроме того, должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с особыми образовательными потребностями с обязательным учетом индивидуальной программы.
В МОН отметили, что учебное заведение должно обеспечивать регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказывать им поддержку в образовательном процессе. В частности, для учеников, которые по уважительным причинам не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных им, - телефонной, почтовой связи и тому подобное.
- Напомним, правительство восстанавливает разделение на карантинные зоны. Они будут действовать до 30 апреля.
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