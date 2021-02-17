Адаптивный карантин: Степанов назвал, какие ограничения будут действовать в разных зонах
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания Кабмина 17 февраля.
"Зеленый" уровень предусматривать пересмотр или частичную отмену карантина.
Он будет введен, если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидпорога, установленного для соответствующего региона и коэффициент обнаружен случаев коронавируса методом ПЦР и определение антигена менее 5%.
"Желтый" - базовый для всей страны. Это те ограничения, которые существуют в настоящее время.
В нем будет разрешено:
- проведение массовых мероприятий, культурных, спортивных, если для одного человека предусматриваться четыре кв. м площади или с наполненностью зала до 50%;
- посещение учебных заведений группами более 20 человек;
- проведение матчей командных видов спорта с посетителями, но с ограничениями количества мест; работать ресторанам, кафе, барам и столовым до 00:00.
"Оранжевый" не предусматривает дополнительных карантинных ограничений, но предупреждает о потенциальной опасности приближения к "красного" уровня. Если хотя бы один следующий показатель превышен, регион переходит на этот уровень:
- загруженность коек с кислородом более 65%;
- в течение 7 последних дней сделали менее 300 тестов на 100 000 населения методом ПЦР и на антиген;
- количество госпитализированных более 60 на 100 000 населения;
- коэффициент обнаружения коронавируса более 20% (если протестовали 100 человек и более чем 20 из них обнаружили болезнь)
- рост общего количества госпитализации в течение последних 7 дней - более 50%.
По словам Степанова, на "оранжевом" уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничительные меры.
"Красный" уровень. На этот уровень любая область будет переходить, если есть превышение хотя бы двух показателей в течение трех дней подряд. Так на "красном" уровне вводятся жесткие карантинные ограничения.
Будет запрещено:
- деятельность общественных заведений питания;
- запрет работы ТРЦ и других развлекательных заведений - кинотеатров, театров и тому подобное;
- не будут работать учебные заведения, кроме детсадов и начальных классов в школах;
- будут закрыты непродовольственные рынки и магазины, спортзалы, бассейны, фитнес-центры.
В свою очередь работать:
- банки;
- АЗС;
- ветеринарные магазины;
- аптеки
- все продовольственные магазины.
"Красный" уровень эпидемиологической опасности начнет действовать через 48 часов, после того, как он будет введен в регионе.
Постановление вступит в силу 24 февраля.
- Напомним, правительство восстанавливает разделение на карантинные зоны. Они будут действовать до 30 апреля.
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