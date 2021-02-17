Адаптивный карантин: Степанов назвал, какие ограничения будут действовать в разных зонах

17 февраля, 2021, 14:31

Во время адаптивного карантина в "желтой" зоне введут определенные послабления, а "красная" зона начнет действовать в регионе через 48 часов, после того, как будет введена

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания Кабмина 17 февраля.

"Зеленый" уровень предусматривать пересмотр или частичную отмену карантина.

Он будет введен, если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидпорога, установленного для соответствующего региона и коэффициент обнаружен случаев коронавируса методом ПЦР и определение антигена менее 5%.

"Желтый" - базовый для всей страны. Это те ограничения, которые существуют в настоящее время.

В нем будет разрешено:

- проведение массовых мероприятий, культурных, спортивных, если для одного человека предусматриваться четыре кв. м площади или с наполненностью зала до 50%;

- посещение учебных заведений группами более 20 человек;

- проведение матчей командных видов спорта с посетителями, но с ограничениями количества мест; работать ресторанам, кафе, барам и столовым до 00:00.

"Оранжевый" не предусматривает дополнительных карантинных ограничений, но предупреждает о потенциальной опасности приближения к "красного" уровня. Если хотя бы один следующий показатель превышен, регион переходит на этот уровень:

- загруженность коек с кислородом более 65%;

- в течение 7 последних дней сделали менее 300 тестов на 100 000 населения методом ПЦР и на антиген;

- количество госпитализированных более 60 на 100 000 населения;

- коэффициент обнаружения коронавируса более 20% (если протестовали 100 человек и более чем 20 из них обнаружили болезнь)

- рост общего количества госпитализации в течение последних 7 дней - более 50%.

По словам Степанова, на "оранжевом" уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничительные меры.

"Красный" уровень. На этот уровень любая область будет переходить, если есть превышение хотя бы двух показателей в течение трех дней подряд. Так на "красном" уровне вводятся жесткие карантинные ограничения.

Будет запрещено:

- деятельность общественных заведений питания;

- запрет работы ТРЦ и других развлекательных заведений - кинотеатров, театров и тому подобное;

- не будут работать учебные заведения, кроме детсадов и начальных классов в школах;

- будут закрыты непродовольственные рынки и магазины, спортзалы, бассейны, фитнес-центры.

В свою очередь работать:

- банки;

- АЗС;

- ветеринарные магазины;

- аптеки

- все продовольственные магазины.

"Красный" уровень эпидемиологической опасности начнет действовать через 48 часов, после того, как он будет введен в регионе.

Постановление вступит в силу 24 февраля.

Напомним, правительство восстанавливает разделение на карантинные зоны. Они будут действовать до 30 апреля.

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