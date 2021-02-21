Тихановська лично прибудет в Швейцарию замораживать счета Лукашенко

21 февраля, 2021, 11:01

Народная президента Беларуси Светлана Тихановська собирается провести в марте 2021 года переговоры со швейцарскими властями о замораживании активов самопровозглашенного главы государства Александра Лукашенко

Политик рассматривает возможность поездки в Швейцарию, где она надеется встретиться в Женеве с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет для обсуждения ситуации в Беларуси, а также провести ряд других встреч, передает Еспресо.TV со ссылкой на ее интервью швейцарской газете Le Temps .

"Если позволят ограничения, связанные с пандемией", - отметила Тихановська.

Она также заявила, что хочет обратиться к правительству Швейцарии с требованием заморозить активы Александра Лукашенко, которые хранятся в местных банках.

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При этом она признала, что оппозиционные силы пока проигрывают в уличном противостоянии с режимом Лукашенко.

"У нас нет средств для борьбы с насилием режима над демонстрантами. Они имеют оружие, они имеют силу ... Возвращение к демократии займет больше времени, чем планировалось", - отметила Светлана Тихановська.

По данным оппозиции, за нелояльность Лукашенко распустил Управление КГБ Беларуси по защите Конституции , идут "чистки" во всех силовых структурах.

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