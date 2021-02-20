Лукашенко распустил Управление КГБ Беларуси по защите Конституции. Идут "чистки" во всех силовых структурах, - оппозиция
Такое заявление представителя народного президента Беларуси Светланы Тихановской - бывшего дипломата Валерия Ковалевского появилось вечером в пятницу, 19 февраля 2021 года, на оппозиционном телеканале Белсат, передает Еспресо.TV.
"Полностью распущено четвертое управление КГБ - по защите конституционного строя. Идут увольнения в СК, ОАЦ [при КГБ] и даже в ГУБОПиК. Происходит активная зачистка всех центральных аппаратов (силовых ведомств, - ред.)", - подчеркнул политик.
Также Ковалевский утверждает, что власти трудно заполнять вакансии внутри системы.
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В частности, в Департамент охраны МВД уже берут людей с административными правонарушениями, не связанные с правилами дорожного движения.
"Раньше такого не было никогда. Опытных профессионалов среди прокуроров, судей и следователей заменяют молодыми специалистами, чтобы использовать их как машину для вынесения необоснованных приговоров журналистам и врачам", - сказал Ковалевский.
Представитель Тихановской призвал силовиков присоединяться к инициативе ByPol. Он заверил, что в новой Беларуси найдут место для тех, кто защищает народ и закон.
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