Лукашенко распустил Управление КГБ Беларуси по защите Конституции. Идут "чистки" во всех силовых структурах, - оппозиция

20 февраля, 2021, 11:22

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко полностью распустил Четвертое управление КГБ Республики Беларусь. Причина - нелояльность сотрудников и подозрения в нелояльности

Такое заявление представителя народного президента Беларуси Светланы Тихановской - бывшего дипломата Валерия Ковалевского появилось вечером в пятницу, 19 февраля 2021 года, на оппозиционном телеканале Белсат, передает Еспресо.TV.

"Полностью распущено четвертое управление КГБ - по защите конституционного строя. Идут увольнения в СК, ОАЦ [при КГБ] и даже в ГУБОПиК. Происходит активная зачистка всех центральных аппаратов (силовых ведомств, - ред.)", - подчеркнул политик.

Также Ковалевский утверждает, что власти трудно заполнять вакансии внутри системы.

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В частности, в Департамент охраны МВД уже берут людей с административными правонарушениями, не связанные с правилами дорожного движения.

"Раньше такого не было никогда. Опытных профессионалов среди прокуроров, судей и следователей заменяют молодыми специалистами, чтобы использовать их как машину для вынесения необоснованных приговоров журналистам и врачам", - сказал Ковалевский.

Представитель Тихановской призвал силовиков присоединяться к инициативе ByPol. Он заверил, что в новой Беларуси найдут место для тех, кто защищает народ и закон.

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