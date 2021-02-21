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Новое лицо ОПЗЖ. 10 фактов об Оксане Марченко


фото: Facebook Оксани Марченко
20 февраля, на следующий день после введения СНБО санкций против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, последняя заявила о своем походе в украинскую политику

Кто такая Оксана Марченко и о ней известно?

1. В качестве медсестры, историка и телеведущей. Оксана Марченко родилась 28 апреля 1973 в селе Чабаны Киевской области. Папа - Михаил Андреевич, мама - Татьяна Григорьевна. После восьмого класса средней школы Оксана поступила в медицинское училище. Впрочем, вынуждена была забрать оттуда свои документы - надо было ухаживать за братом Андреем, который только что родился.

null Оксана Марченко в детстве. Фото с Facebook Оксаны Марченко

nullОксана Марченко (по центру) с родителями и сестрой Дианой  

В 1995 году окончила с отличием исторический факультет педагогического университета им. М. Драгоманова. За три года до того победила в конкурсе непрофессиональных телеведущих. 19-летняя Оксана Марченко стала лицом телеканалов ЮТАР и УТ-1, вела программы "Сдержанные вторники", "Доброе утро, Украина!".

В 2000 году Оксана Марченко основала телевизионную компанию "Омега-ТВ". Вела в эфире УТ-1 социально-развлекательное шоу "Моя профессия", политическое ток-шоу "Время". С 2007 года - автор и ведущая "Шоу Оксаны Марченко". В 2009 году стала ведущей талант-шоу "Украина имеет талант" на телеканале "СТБ", а с 2010 года - ведущей певческого талант-шоу "X-Фактор" ( "СТБ").

2. Два браки и двое детей. Замужем второй раз. Первый муж - Юрий Корж. С ним Оксана познакомилась на телевизионных съемках. Компания Коржа спонсировала программу "Доброе утро, Украина!".

nullПервый муж Оксаны Марченко - Юрий Корж

От первого брака имеет сына Богдана (1997 г.р.).

null Оксана с сыном Богданом

Оксана Марченко и Виктор Медведчук познакомились 6 марта 1999 года во дворце "Украина" на фуршете после очередного проведения "Человека года".

"Мы договорились о встрече, я взял телефон, перезвонил", - вспоминает Медведчук (TabloID, 26 ноября 2006). Через два дня после первого знакомства он назначил Оксане первое свидание.

"И 9 марта мы с ней встретились. Отпраздновали 8 марта вместе и поняли, что у нас очень много общего", - рассказывает Медведчук.

"Я не знала о нем ничего, когда мы познакомились. Наверное, я для него была более известна, чем он для меня. Скорее всего, это я должна быть благодарна, что он проявил эту инициативу", - рассказывает Оксана. А потом была грандиозная свадьба, главным гостем на которой был Леонид Кучма.

Поженились Виктор и Оксана в  2003 году. А через год Марченко родила дочь Дарью.

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Оксана Марченко с Виктором Медведчуком, 2003

null Оксана Марченко с дочкой Дарьей. Фото с Facebook Оксаны Марченко

В 2006 году в интервью журналу "Публичные люди", расхваливая своего мужа, Оксана Марченко предположила, что "не исключено, что когда-нибудь в Украине и Медведчуку поставят памятник" ( "Публичные люди", март 2006) .

По словам Оксаны, главным в их с Виктором отношениях есть терпение и умение слушать. Именно поэтому Марченко называет свою любовь христианской.

3. Мультимиллионерша. За 2019 год Медведчук и его жена задекларировали годовой доход более чем 323 млн гривен.

У Марченко в банках хранится более 4,1 млн евро. Наличными у жены Медведчука почти 2 млн евро.

В собственности Марченко находятся земельные участки в селе Юров Киевской области, общая площадь которых составляет почти миллион кв. м. Также жена Медведчука владеет 10 земельными участками в столице общей площадью почти 6 тыс кв. м. Она является владелицей дома в Киеве, площадь которого равна 1173 кв. м.

Оксана Марченко имеет 22 наручных часов и 11 автомобилей.

4. Помощь с работой Зеленскому. Оксана Марченко утверждает, в 2003 году Владимир Зеленский вместе со своей командой и братьями Шефирами посетил ее дом и просил о помощи в трудоустройстве. Тогда, говорит Оксана, она помогла Зеленскому с работой, устроив его на "плюсах".

"Уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале 1 + 1. Надеюсь, все было хорошо. Но ключевое слово здесь - "было". Потому что вы уже в прошлом. И с каждой новой подписью под незаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб ", - заявила 20 февраля 2021 года Оксана Марченко.

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5. Марченко и Евромайдан. Во время Евромайдана Оксана Марченко стала героиней фотожаб. Их создатели высмеивали телеведущую за откровенные платья, которые она демонстрировала во время телеэфиров.

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20 февраля 2014 года после массовых расстрелов на Майдане Незалежности в Киеве Оксана Марченко на своей странице в Facebook написала, что виновные в трагедии и власть, и оппозиция. "Не дает покоя вопрос, неужели все возможности политической борьбы в парламенте были исчерпаны, что оппозиция толкнула людей на противостояние, которое переросло в кровопролитие, и уже, к сожалению, многочисленные жертвы", - возмутилась телеведущая.

Позже стало известно, что дача Марченко и Медведчука в Обуховском районе Киевской области была сожжена.

6. Танцы, возмущение "ТСН" и два сломанных ребра. В августе 2018 года команда журналистов "ТСН" на телеканале "1 + 1" публично выступили против участия Оксаны Марченко в новом сезоне телешоу "Танцы со звездами".

"Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире лица, которое связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным. Муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине идет не внешняя агрессия, а гражданская война. Супруги ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма ", - говорится в заявлении "ТСН ".

Оксана Марченко отвергла все обвинения и заявила, что, несмотря на все, она будет участвовать в шоу. Однако в "Танцах со звездами" она так и не победила. Официально - во время тренировок стало известно, что телеведущая сломала два ребра.

Позже журналисты "Схем" выяснили, что оффшорная фирма Bolvik Ventures LTD (Британские Виргинские острова), конечным бенефициарным владельцем является Оксана Марченко, фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1".

7. Кума Путина, Медведева, Шуфрича и Кличко. Дочь Виктора Медведчука и Оксаны Марченко - Дарью - в 2004 году крестили Владимир Путин и жена Дмитрия Медведева - Светлана Медведева.

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Виктор Медведчук, Оксана Марченко и их кум Владимир Путин на крымской даче Медведчука

Выбор крестного Оксана Марченко объяснила так:

"Знаете, когда мы думали о том, кто мог бы стать крестным нашему ребенку, мы не руководствовались какими-то светскими соображениями. Ведь после того, как ребенка трижды погружают в купель, священник передает ее на руки крестному. Это первые руки, которые принимают ребенка для новой жизни ... Таинство несет в себе глубокий смысл, и именно поэтому мы думали об истинно верующем православном человеке, которому мы полностью доверяем, и который мог бы стать для ребенка прежде всего нравственным примером. Именно таким человеком в нашем представлении является крестный Даши, и это для нас самое главное "(ТаблоID, 11 ноября 2007).

В ноябре 2014 года Оксана Марченко отказалась ехать во Львов из-за угроз в отношении нее как кумы Путина.

null Оксана Марченко и Владимир Кличко - крестные дочери Нестора Шуфрича

К слову, телеведущая вместе с боксером Владимиром Кличко крестила еще и дочь Нестора Шуфрича.

8. Бизнес в России. Оксана Марченко имеет нефтяной бизнес в России. Она осваивает Гаврикивское нефтяное месторождение. Медведчук подтверждает то, что на его жену записан бизнес в России. "Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои "любимые" американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье ", - пояснил он.

Летом 2020 года в декларации Виктора Медведчука было указано 97 компаний и фирм, которые записаны на Марченко. Среди них - и те компании, которые находятся в аннексированном Крыму.

9. Подозрение на финансирование терроризма. 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В частности, речь идет и о Викторе Медведчуке и его жене Оксане Марченко.

Как утверждает секретарь СНБО Алексей Данилов, санкции на супругов наложенные по статье "финансирование терроризма". СБУ пытается задокументировать механизм поставки угля с временно оккупированной территории в России и Украине. Оксана Марченко все обвинения отвергает и называет их политическим преследованием. 

10. Поход в политику. 20 февраля 2021 года Оксана Марченко заявила, что вступает в политическую партию "Оппозиционная платформа "За жизнь". "Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась идти в политику, но вы не оставили мне выбора.

С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония ", - сообщила она.

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