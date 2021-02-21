Хомчак связал обострение на Донбассе с санкциями против Медведчука

21 февраля, 2021, 08:32

"Обстрелы со стороны противника наших позиций, а также мирных населенных пунктов даже на временно оккупированных территориях наблюдаются, как правило, накануне заседаний трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, после заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины о принятии санкций за содействие терроризму "

Такое заявление главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака появилась вечером в субботу, 20 февраля 2021 года, передает Еспресо.TV .

"Основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения, дискредитации сил ООС", - приводит его слова Минобороны .

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Зато, как отметил Хомчак, украинские военнослужащие в районе ООС "находятся на постоянных позициях, строго придерживаются принятых договоренностей и норм международного гуманитарного права, особенно в отношении гарантий безопасности для восстановления инфраструктуры".

Вместе с тем, "подразделения Объединенных сил всегда готовы к открытию огня в ответ, если есть угроза их жизни, здоровью и для сдерживания противника от ведения активных действий".

Напомним, Зеленский подписал указ о санкциях против Виктора Медведчука.

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