Хомчак связал обострение на Донбассе с санкциями против Медведчука
Такое заявление главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака появилась вечером в субботу, 20 февраля 2021 года, передает Еспресо.TV .
"Основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения, дискредитации сил ООС", - приводит его слова Минобороны .
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Зато, как отметил Хомчак, украинские военнослужащие в районе ООС "находятся на постоянных позициях, строго придерживаются принятых договоренностей и норм международного гуманитарного права, особенно в отношении гарантий безопасности для восстановления инфраструктуры".
Вместе с тем, "подразделения Объединенных сил всегда готовы к открытию огня в ответ, если есть угроза их жизни, здоровью и для сдерживания противника от ведения активных действий".
- Напомним, Зеленский подписал указ о санкциях против Виктора Медведчука.
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