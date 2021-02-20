Российские войска обстреливают минами жилые кварталы Донбасса

20 февраля, 2021, 12:00

Второй день подряд вооруженные формирования Российской Федерации ведут прицельный обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра, грубо нарушая ранее достигнутые договоренности. Под минометный обстрел попали не только позиции, но и дома местных жителей

Только за последние сутки оккупанты выпустили в направлении украинских позиций около 80 мин указанного калибра, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил.

"Так, сегодня около 5:00 утра в результате обстрела населенного пункта Новгородское были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет", - информируют военные.

А уже через несколько часов противник совершил обстрел наших позиций из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку от Южного.

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В то же время в социальных сетях распространяется пророссийский контент, что такие действия российско-оккупационных войск вполне оправданы, поскольку, по их данным, украинские войска якобы пошли в наступление.

"Официально сообщаем, что подразделения из состава Операции объединенных сил никаких наступательных действий не совершают, а открывают огонь только при непосредственной угрозе жизни и здоровью наших военнослужащих и неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Таким образом, российско-пропагандистские каналы в очередной раз умышленно распространяют ложную информацию, чтобы дискредитировать украинских воинов и избежать ответственности за совершенные преступления", - отмечает командование ООС.



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