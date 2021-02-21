Байден создал три центра противодействия России, - Рамис Юнус

21 февраля, 2021, 21:40

Как только Джо Байден полностью получил полномочия главы американского государства, им были созданы три правительственных центра по противодействию влиянию РФ

Об этом бывший глава аппарата правительства Азербайджана, а ныне политолог Рамис Юнус (Вашингтон, США) рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"В Вашингтоне новая администрация создала конкретные центры - в Пентагоне, в Совете национальной безопасности, в Госдепе. По всем направлениям это идет... Москва это понимает и Москва окапывается, как будто на Москву сегодня надвигаются и они окапываются", - отметил гость программы .

Читайте также: Байден до сих пор не провел телефонного разговора с Зеленским и ни разу не воспользовался словосочетанием "территориальная целостность" Украины, - Уолкер

При этом влиять на Сполучены Штаты и НАТО, как уверен Юнус, Кремль сейчас практически не может, чего нельзя сказать об официальном Париже и Берлине.

В связи с этим он призвал Киев усилить дипломатическую и разъяснительную работу внутри Евросоюза, чтобы можно было опередить там возможны российские провокации.

Напомним, по мнению Рамиса Юнуса, в ответ на санкции в отношении приоритетных для Москвы иностранных проектов - трубопровода "Северный поток-2" и телеканалов Виктора Медведчука в Украине высшее военно-политическое руководство России вскоре приведет в действие заложенные в ЕС и на просторах бывшего СССР геополитические "мины" .