Байден создал три центра противодействия России, - Рамис Юнус
Об этом бывший глава аппарата правительства Азербайджана, а ныне политолог Рамис Юнус (Вашингтон, США) рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.
"В Вашингтоне новая администрация создала конкретные центры - в Пентагоне, в Совете национальной безопасности, в Госдепе. По всем направлениям это идет... Москва это понимает и Москва окапывается, как будто на Москву сегодня надвигаются и они окапываются", - отметил гость программы .
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При этом влиять на Сполучены Штаты и НАТО, как уверен Юнус, Кремль сейчас практически не может, чего нельзя сказать об официальном Париже и Берлине.
В связи с этим он призвал Киев усилить дипломатическую и разъяснительную работу внутри Евросоюза, чтобы можно было опередить там возможны российские провокации.
- Напомним, по мнению Рамиса Юнуса, в ответ на санкции в отношении приоритетных для Москвы иностранных проектов - трубопровода "Северный поток-2" и телеканалов Виктора Медведчука в Украине высшее военно-политическое руководство России вскоре приведет в действие заложенные в ЕС и на просторах бывшего СССР геополитические "мины" .
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