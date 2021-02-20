Байден до сих пор не провел телефонного разговора с Зеленским и ни разу не употребил словосочетания "территориальная целостность" Украины, - Уолкер

20 февраля, 2021, 13:00

США в ближайшее время должны возобновить с Украиной предметный диалог по основным вопросам геостратегического значения и защиты суверенитета

Об этом бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в своей колонке для американского негосударственного "Центра анализа европейской политики" (CEPA), обнародованной в субботу, 20 февраля 2021 года, передает Еспресо.TV.

"Успех Украины остается для Запада стратегически важным, как никогда раньше. Сейчас настало время для Соединенных Штатов возобновить свое участие и поддержку. Телефонный разговор секретаря Блинкена с министром иностранных дел Кулебой был хорошим началом. Далее предстоит звонок президента Байдена к президенту Зеленскому и начало обновленного стратегического партнерства во всем спектре вопросов", - пишет Волкер (в переводе агентства Интерфакс-Украина).

Дипломат отмечает, что официальный Вашингтон сейчас справедливо сосредоточен на борьбе с коронавирусом и оживлении экономики, на решении вопросов расовой и социальной справедливости. В то же время вопрос национальной безопасности в связи с растущей конкуренцией между "большими государствами", в частности между США и Китаем, все больше доминирует в мышлении американцев.

"Мир возлагает большую надежду на возвращение к традиционным моделям привлечения и лидерства США, но признает, что новой администрации понадобится время", - отмечает Волкер.

При этом он добавил, что в Украине сейчас "растет беспокойство", которое команда Байдена может легко развеять.

"Изложу это с украинской точки зрения: президент Байден говорил с президентом РФ Путиным об Украине только через неделю после вступления в должность, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около 30 другим главам государств", - пишет дипломат.

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Он добавил, что в заявлении Белого дома по результатам разговора с Путиным было отмечено, что президент Байден подтвердил поддержку США украинского суверенитета. Однако, как пишет Волкер, в том числе не было указано, что США поддерживают "территориальную целостность" Украины.

"Такой пробел является критической и достойной внимания в Украине, учитывая продолжение Россией оккупации Донбасса и аннексии Крыма", - считает бывший спецпредставитель Госдепа США.

Дипломат также упомянул о нарушении режима прекращения огня на Донбассе, которое обострилось за последний месяц.

"Только на этой неделе трое украинских солдат были убиты минометным обстрелом, осуществленным под контролем России. Встречи "Нормандского формата" сорвались, и сейчас отсутствуют серьезные переговоры по принуждению России к прекращению агрессии и восстановлению мира и законного управления в Донецке и Луганске", - отмечает дипломат .

По его словам, Украина "продолжает искать четких сигналов поддержки Запада, которые еще не поступали".

"На этом фоне Соединенные Штаты могут сделать несколько вещей, чтобы продемонстрировать постоянную поддержку Украины и таким образом продвинуть интересы США", - отмечает Волкер.

Первой такой вещью он называет планируемой телефонный разговор Байдена - Зеленского, который должен состояться как можно быстрее.

Как отмечает дипломат, оба президента "не должны становиться друзьями по переписке", но важно установить контакты на уровне глав государств, задать тон сотрудничества между администрациями обеих стран, поскольку для Украины это стало критически важным.

Также бывший спецпредставитель Госдепа по делам Украины призывает представителя Белого дома выразить возмущение предложением доверенного лица Кремля о том, чтобы Россия аннексировала Донбасс.

"Это зондирование почвы Кремлем незаконно на всех уровнях. Это провокация, специально направленная на Белый дом. И ее легко отбить, если США отреагируют", - отмечает Волкер.

Он добавляет, что государственный секретарь Блинкен должен подтвердить соблюдение США декларации Помпео от 25 июля 2018 года, в которой Соединенные Штаты обязались "не признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву".

Волкер также призывает США восстановить "стратегический диалог" с Украиной по основным вопросам геостратегического значения, вспоминая, что встречи государственного секретаря и министра обороны США с их украинскими коллегами дважды в год поставили это на правильные рельсы.

Кроме этого, дипломат станет просить администрацию Байдена снова начать настаивать на проведении в Украине далеко идущих реформ и присоединении к ЕС, МВФ и других международных союзов, чтобы помочь Украине внедрить далеко идущее антимонопольное законодательство.

Он объясняет, что США могут помочь Украине в этом, "энергично поддерживая уголовные дела, которые уже возбуждены против определенных украинских олигархов, и сотрудничая с Украиной над усовершенствованием ключевых антикоррупционных и правоохранительных учреждений, которые до сих пор не реализовали свой потенциал".

"Такую дорожную карту США могут легко и эффективно внедрить. Но США должны действовать быстро, поскольку силы, которые выступают против такой повестки дня, уже мобилизуются", - резюмирует Волкер.

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